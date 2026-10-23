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शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव: खीरी में मतदान खत्म होते ही भाजपा-सपा कार्यकर्ताओं में नारेबाजी, पुलिस ने हटाया

Mukesh Kumar

Updated Fri, 23 Oct 2026 10:28 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 10:28 PM IST







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लखीमपुर खीरी में शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव का मतदान शुक्रवार शाम ठीक चार बजे समाप्त हुआ। मतदान खत्म होते ही जिला पंचायत मतदान केंद्र के बाहर भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। दोनों दलों के नेताओं ने अपने-अपने प्रत्याशियों की भारी मतों से जीत का दावा किया। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। ... और पढ़ें

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