लखीमपुर खीरी: धार्मिक ग्रंथ के पन्ने जलाने पर भड़का सिख समाज, कलक्ट्रेट गेट पर दिया धरना

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लखीमपुर खीरी में गुरुद्वारा निर्मल आश्रम में धार्मिक ग्रंथ के पन्ने फाड़कर जलाने के मामले में शुक्रवार को सिख समाज का आक्रोश फूट पड़ा। बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग कलक्ट्रेट गेट पर पहुंच गए और धरने पर बैठकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। एसडीएम ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता और निर्मल आश्रम से महंत को हटाकर उसकी पूरी जिम्मेदारी गुरु सिंह सभा को नहीं सौंपी जाती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। बाद में प्रशासन के आश्वासन के बाद लोगों ने धरना समाप्त कर दिया।

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