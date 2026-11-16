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जनगणना-2027: लखीमपुर खीरी में स्वगणना शुरू, डीएम ने दर्ज की अपनी जानकारी
लखीमपुर खीरी में डीएम अंजनी कुमार सिंह ने स्वगणना कर जनगणना-2027 अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों से इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनगणना की जानकारी विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जिले में करीब आठ हजार प्रगणक तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से सही जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
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