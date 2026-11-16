लखीमपुर खीरी: डीएम ने स्वगणना कर किया जनगणना-2027 का शुभारंभ, लोगों से की भागीदारी की अपील

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इस मौके पर डीएम अंजनी कुमार सिंह ने जिले के लोगों से अपील की कि वे स्वगणना प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने परिवार एवं मकान से संबंधित जानकारी स्वयं दर्ज करें। उन्होंने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। इसके माध्यम से जुटाई गई जानकारी भविष्य की विकास योजनाओं और नीतियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।जिले में जनगणना कार्य को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए करीब आठ हजार प्रगणकों की तैनाती की गई है। स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रगणक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार घर-घर पहुंचकर जनगणना संबंधी कार्य करेंगे। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराकर इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान में सहयोग करें।