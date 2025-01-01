Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Abhishek's last over saved Lakhimpur's victory

Lakhimpur Kheri News: अभिषेक के आखिरी ओवर ने बचाई लखीमपुर की जीत

Mon, 16 Nov 2026 12:07 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 16 Nov 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
Abhishek's last over saved Lakhimpur's victory
क्रिकेट खेलते हुए ​खिलाड़ी: स्रोत: आयोजक - फोटो : मंदिर में पूजा-अर्चना कर भोलेनाथ के जयकारे लगाते गोल्डन बाबा। स्रोत संवाद
लखीमपुर खीरी। गौर हरि सिंघानिया इंटर डिस्ट्रिक्ट वेटरन क्रिकेट प्रतियोगिता में लखीमपुर वेटरन की जीत का फैसला आखिरी ओवर में हुआ। शाहजहांपुर वेटरन को जीत के लिए जरूरी रन बनाने से रोकते हुए अभिषेक पांडे ने अंतिम ओवर में महज दो रन दिए। उनकी कसी गेंदबाजी के दम पर लखीमपुर ने मुकाबला एक रन से जीत लिया।
विज्ञापन

शाहजहांपुर के केएसएफएल स्पोर्ट्स ग्राउंड पर रविवार को खेले गए मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखीमपुर वेटरन ने निर्धारित पारी में 129 रन बनाए। गौरव कपूर ने 49 रन की पारी खेली, जबकि नीरज शुक्ला 33 रन बनाकर नाबाद रहे। विराट बंसल ने 19 रन का योगदान दिया। शाहजहांपुर की ओर से अनुज गुप्ता और केडी ने दो-दो विकेट लिए।
विज्ञापन

लक्ष्य का पीछा करने उतरी शाहजहांपुर वेटरन की टीम 128 रन पर सिमट गई। अनुज गुप्ता ने 52 रन बनाकर जीत की कोशिश की, लेकिन टीम लक्ष्य से एक रन दूर रह गई। लखीमपुर की ओर से नीरज शुक्ला ने दो विकेट लिए, जबकि अभिषेक पांडे और मयंक सनावर को एक-एक विकेट मिला।
विज्ञापन
विज्ञापन

हरफनमौला प्रदर्शन के लिए नीरज शुक्ला को मैन ऑफ द मैच चुना गया। यूपीसीए के आजीवन सदस्य आनंद पाठक ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान गौरव कपूर, मनोज यादव, अभिषेक शुक्ला, नवीन अग्रवाल, इरफान खान मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed