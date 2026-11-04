{"_id":"6aeaf8427e9f127dd40bdd3c","slug":"video-poets-jamuna-prasad-upadhyay-and-zafar-ali-naqvi-interview-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: मशहूर शायर जमुना प्रसाद उपाध्याय और जफर अली नकवी से खास बातचीत, साझा किए अपने विचार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी के दशहरा मेले के सांस्कृतिक मंच पर मंगलवार देर रात ऑल इंडिया मुशायरे का आयोजन किया गया। इसमें देशभर के नामचीन शायरों ने अपनी रचनाओं और कलाम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। मुशायरे में अयोध्या के मशहूर शायर जमुना प्रसाद उपाध्याय भी पहुंचे। उर्दू मुशायरों के मंच पर अपनी खास पहचान रखने वाले जमुना प्रसाद उपाध्याय को भारत सरकार की ओर से साहित्य भूषण अवॉर्ड समेत कई सम्मान मिल चुके हैं। वहीं पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद जफर अली नकवी भी मुशायरे में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। गंगा-जमुनी तहजीब के पैरोकार के रूप में पहचान रखने वाले नकवी का दशहरा मेले के मुशायरे से पुराना जुड़ाव रहा है। वह लगातार 52वें मुशायरे की अध्यक्षता कर चुके हैं। इस बार भी उन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया। इस खास मौके पर संवाद न्यूज एजेंसी ने दोनों अतिथियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने मुशायरे की परंपरा, अदब, साहित्य और गंगा-जमुनी तहजीब जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए।

... और पढ़ें