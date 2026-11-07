{"_id":"6aef1121a7057087d507d97e","slug":"video-firecracker-market-for-diwali-in-lakhimpur-kheri-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखीमपुर खीरी: दिवाली पर सज गया पटाखों का बाजार, खरीदारों की उमड़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लखीमपुर खीरी: दिवाली पर सज गया पटाखों का बाजार, खरीदारों की उमड़ी भीड़

Mukesh Kumar

Updated Sat, 07 Nov 2026 05:23 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 05:23 PM IST







Link Copied



लखीमपुर खीरी में शनिवार को बेहजम रोड स्थित पीके इंटर कॉलेज मैदान में लगे पटाखा बाजार में ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। यहां पर करीब 120 दुकानें लगाई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पटाखा विक्रेताओं को इस बार अच्छे कारोबार की उम्मीद है। ... और पढ़ें

विज्ञापन