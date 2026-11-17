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मलयेशिया से लखीमपुर खीरी के गांव दरिगापुर निवासी पिंटू (28) का शव 16 दिन बाद सोमवार रात गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई और परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया। परिजनों ने पिंटू की मौत पर संदेह व्यक्त किया था। मौके पर मौजूद समाजसेवी अनिल गुप्ता और थाना अध्यक्ष निर्मल तिवारी ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। बता दें कि मलयेशिया में काम करने गए पिंटू की 31 अक्तूबर को मौत हो गई थी।

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