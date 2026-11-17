लखीमपुर खीरी: मलयेशिया से 16 दिन बाद घर लाया गया पिंटू का शव, परिजनों ने अंतिम संस्कार से किया इन्कार
लखीमपुर खीरी के खमरिया क्षेत्र के दरिगापुर निवासी पिंटू की 31अक्तूबर को मलयेशिया में मौत हो गई थी। 16 दिन बाद सोमवार रात उसका शव गांव पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया।
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मलयेशिया से लखीमपुर खीरी के गांव दरिगापुर निवासी पिंटू (28) का शव 16 दिन बाद सोमवार रात गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई और परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया। परिजनों ने पिंटू की मौत पर संदेह व्यक्त किया था। मौके पर मौजूद समाजसेवी अनिल गुप्ता और थाना अध्यक्ष निर्मल तिवारी ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए।
पिंटू पर 12 वर्षीय छोटे भाई और दस वर्षीय छोटी बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी थी। इसी कारण उसने अभी विवाह नहीं किया था। दोनों भाई-बहन की बेहतर पढ़ाई के लिए ही पिंटू ने मलयेशिया जाने का निर्णय लिया था। उसकी मौत से बुजुर्ग माता-पिता टूट गए हैं और भाई-बहन की पढ़ाई का सपना भी टूट गया है।
आर्थिक तंगी ने छुड़वाई पढ़ाई
पिंटू ने आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बहनों की शादी और भाई-बहन की पढ़ाई की चिंता ने उसे घर की जिम्मेदारी संभालने पर मजबूर किया। पर्याप्त आय न होने के चलते उसने विदेश जाने का फैसला लिया था। मलयेशिया पहुंचने के छह माह बाद ही उसकी मौत हो गई।
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