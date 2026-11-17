मलयेशिया से लखीमपुर खीरी के गांव दरिगापुर निवासी पिंटू (28) का शव 16 दिन बाद सोमवार रात गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई और परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इन्कार कर दिया। परिजनों ने पिंटू की मौत पर संदेह व्यक्त किया था। मौके पर मौजूद समाजसेवी अनिल गुप्ता और थाना अध्यक्ष निर्मल तिवारी ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए।

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पिंटू के पिता जयपाल विश्वकर्मा के अनुसार, पिंटू करीब छह माह पहले मजदूरी करने मलयेशिया गया था। वहां 31 अक्तूबर को उसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। परिजनों ने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार से शव मंगवाने की गुहार लगाई थी। पिंटू परिवार का बड़ा बेटा था और उस पर परिवार की जिम्मेदारी थी। उसने अपनी दो बहनों में से एक का विवाह कर दिया था।

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पिंटू पर थी परिवार की जिम्मेदारी

पिंटू पर 12 वर्षीय छोटे भाई और दस वर्षीय छोटी बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी थी। इसी कारण उसने अभी विवाह नहीं किया था। दोनों भाई-बहन की बेहतर पढ़ाई के लिए ही पिंटू ने मलयेशिया जाने का निर्णय लिया था। उसकी मौत से बुजुर्ग माता-पिता टूट गए हैं और भाई-बहन की पढ़ाई का सपना भी टूट गया है।

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