मानदेय में बढ़ोतरी: मैलानी में आउटसोर्स कर्मचारियों ने निकाला जुलूस, आतिशबाजी कर जताई खुशी

प्रदेश सरकार की ओर से आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी किए जाने पर लखीमपुर खीरी की मैलानी नगर पंचायत के आउटसोर्स कर्मचारियों ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी की तस्वीरों को हाथ में लेकर जुलूस निकाला। मानदेय बढ़ने पर ये कर्मचारी ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरके और आतिशबाजी कर खुशी जताई।



जुलूस में शामिल कर्मचारी मोदी-योगी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नगर पंचायत कार्यालय से चलकर चमन चौराहा, रेलवे कॉलोनी, गोल मार्केट, पुराना बाजार होते हुए वापस नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे। नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी के आवास के सामने जुलूस पहुंचने पर प्रतिनिधि भवानी शंकर माहेश्वरी ने कर्मचारियों पर पुष्पवर्षा कर और तिलक लगाकर कर्मचारियों का स्वागत किया।



जुलूस में इमरान, राहुल शर्मा, तौसीफ शाह, राकेश, दिलशाद, सुरेश, राजपाल, भोलू, जय प्रकाश सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहे। मानदेय में बढ़ोतरी पर कर्मचारियों ने सरकार का आभार जताया। अध्यक्ष प्रतिनिधि भवानी शंकर माहेश्वरी ने कहाकि सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता व उनके आत्मसम्मान को नई ऊंचाई मिलेगी।