आज बंद रहेंगे स्कूल: यूपी के इस जिले में छुट्टा का आदेश, कक्षा आठ तक के बच्चे नहीं जाएंगे विद्यालय; ये है वजह

शारदा नदी में 1.87 लाख क्यूसेक पानी, बढ़ा बाढ़ का खतरा

बनबसा बैराज से मंगलवार शाम करीब पांच बजे शारदा नदी में 1.91 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। शाम छह बजे तक बैराज का डिस्चार्ज 1,87,232 क्यूसेक था। पलिया में शारदा नदी का जलस्तर 154.120 सेमी दर्ज हुआ, जबकि खतरे का निशान 154.590 सेमी है। इससे पलिया-भीरा और निघासन क्षेत्र के तटवर्ती इलाकों में बाढ़, जलभराव और कटान का खतरा बढ़ गया है।