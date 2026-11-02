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कुशीनगर: वैन और ट्रेलर की आमने-सामने टक्कर, छह लोगों की मौत
कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास देर रात वैन और ट्रेलर की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। भीषण हादसे में वैन सवार छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 वर्षीय किशोर आर्यन गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी लोग देवराज पिपरा में रिश्तेदार के तिलक समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की। हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।
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