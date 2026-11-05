कुशीनगर: चकदहवा ड्रेन में मिला 44 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव

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कुशीनगर के पटहेरवा थाना क्षेत्र के नारायनपुर गांव के पास चकदहवा ड्रेन में बृहस्पतिवार दोपहर करीब 44 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को पानी से बाहर निकलवाया। मृतक ने सफेद शर्ट और जींस पहन रखी थी। पुलिस शव की शिनाख्त कराने में जुटी है। खबर लिखे जाने तक पहचान नहीं हो सकी थी।

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