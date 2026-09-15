Kushinagar News: ज्वाइंट कमिश्नर ने किया विकास कार्यों का लिया जायजा

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ज्वाइंट कमिश्नर सबसे पहले पंचायत भवन पहुंचे। निरीक्षण के दौरान पंचायत भवन बंद मिला। अधिकारियों ने बताया कि पंचायत सहायक के हड़ताल पर होने के कारण पंचायत भवन बंद है। इसके बाद उन्होंने गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से योजना के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने आवास निर्माण की स्थिति तथा पात्र लाभार्थियों को मिल रही सुविधाओं की भी जानकारी ली।इसके बाद अधिकारियों ने गांव के पोखरे पर कराए गए पौधरोपण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। ज्वाइंट कमिश्नर ने पौधों की स्थिति देखी और लगाए गए पौधों के संरक्षण व देखभाल पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण के बाद पौधों की नियमित देखरेख जरूरी है, ताकि अभियान का वास्तविक लाभ मिल सके।निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से भी बातचीत की। समूह की गतिविधियों, कार्यों और योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में जानकारी ली। महिलाओं को समूह के माध्यम से संचालित योजनाओं का लाभ उठाने और नियमित रूप से गतिविधियां संचालित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।गांव में निरीक्षण पूरा करने के बाद ज्वाइंट कमिश्नर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों और ग्राम पंचायत सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई। साथ ही शासन की ओर से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने और गांवों में विकास कार्यों को समय से पूरा कराने को लेकर चर्चा हुई। ज्वाइंट कमिश्नर ने सचिवों से योजनाओं की विस्तृत जानकारी लेते हुए कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए।