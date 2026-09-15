Kushinagar News: कड़ी सुरक्षा के बीच महावीरी अखाड़े का डोल मेला शुरू
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:45 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:45 AM IST
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तमकुहीराज। कस्बा में सोमवार रात कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच महावीरी अखाड़े का दो दिवसीय डोल मेला शुरू हो गया। मेले में 14 डोल अखाड़े प्रतिभाग कर रहे हैं। मंगलवार देर शाम तक चलने वाले मेले में अखाड़ों के खिलाड़ी खेल कौशल दिखाएंगे।
मेले में आने वाले लोगों के लिए मेला कमेटी की ओर से पेयजल और मेडिकल सुविधा की व्यवस्था की गई है। खेल कौशल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे।
मेला कमेटी से जुड़े व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री संजय सिंह पटेल, अवनीश सिंह, हेमंत सिंह, धर्मेंद्र मद्धेशिया, अनूप कुमार, ओमप्रकाश गुप्ता और रंजीत सिंह ने बताया कि आगंतुकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। संवाद
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मेले में आने वाले लोगों के लिए मेला कमेटी की ओर से पेयजल और मेडिकल सुविधा की व्यवस्था की गई है। खेल कौशल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे।
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मेला कमेटी से जुड़े व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री संजय सिंह पटेल, अवनीश सिंह, हेमंत सिंह, धर्मेंद्र मद्धेशिया, अनूप कुमार, ओमप्रकाश गुप्ता और रंजीत सिंह ने बताया कि आगंतुकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। संवाद
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