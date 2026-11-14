VIDEO: कासगंज में कोहरे के साथ ठंड का आगाज, विजिबिलिटी घटी, सड़कों पर रेंगते रहे वाहन

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कासगंज। जिले में शनिवार सुबह से ही कोहरे के साथ ठंड ने दस्तक दे दी। नवंबर के दूसरे सप्ताह में घने कोहरे की चादर देख लोग हैरान रह गए। सुबह 7 बजे तक कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। कोहरे के कारण कासगंज-एटा, कासगंज-बरेली, कासगंज-सहावर और सोरोंजी मार्ग पर वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वाहन चालक हेडलाइट और इंडिकेटर जलाकर धीमी गति से चलते नजर आए। सुबह स्कूली बच्चों और ड्यूटी पर जाने वाले लोगों को भी परेशानी हुई।

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