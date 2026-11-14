यूपी: स्वगणना से पहले जिला सहकारी बैंक में तालाबंदी का संकट, 46 में से 36 कर्मियों की लगाई ड्यूटी

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रबी सीजन में गेहूं और आलू की बुवाई के लिए खाद-बीज वितरण के बीच उत्पन्न हुए इस संकट पर बैंक प्रबंधन ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर स्टाफ को ड्यूटी से अवमुक्त करने की गुहार लगाई है। दरअसल, जिले में बैंक की 16 शाखाएं संचालित हैं, जिनमें से हर शाखा पर अमूमन एक शाखा प्रबंधक और एक लिपिक या कैशियर तैनात है। सुरक्षा नियमों के तहत शाखा के कैश-इन-सेफ की एक चाबी लिपिक या कैशियर के पास तथा दूसरी चाबी शाखा प्रबंधक की अभिरक्षा में रहती है।प्रशासन की ओर से अधिकांश शाखाओं के दोनों प्रमुख कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। राजामंडी, बिचपुरी, अछनेरा, जगनेर, सैंया, शमसाबाद, बाह, पिनाहट और खंदौली शाखाओं का पूरा स्टाफ जनगणना प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा बैंक मुख्यालय से सचिव वरुण यादव सहित 10 कर्मियों की ड्यूटी लगी है। स्टाफ के न होने से जनगणना अवधि के दौरान बैंकिंग कामकाज पूरी तरह ठप होने की आशंका है।बैंक की इन 16 शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों के दैनिक लेनदेन, जमा व सावधि कार्यों के साथ-साथ जनपद की समस्त बी-पैक्स सहकारी समितियों का वित्त पोषण होता है। इन्हीं समितियों को उर्वरक और अन्य कृषि उत्पाद की आपूर्ति के लिए बैंक की ओर से आरटीजीएस का कार्य किया जाता है। नवंबर और दिसंबर माह में रबी फसलों की बुवाई चरम पर होने से किसानों को खाद की सख्त जरूरत है। यदि बैंक शाखाएं बंद रहीं, तो किसानों को खाद आपूर्ति बाधित हो सकती है।जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रदीप भाटी ने बताया कि जनगणना देशहित में बेहद जरूरी है लेकिन सहकारी बैंक का संचालन खासकर ग्रामीण अंचल के किसानों के लिए बेहद अहम है। फसली सीजन के समय अगर बैंक का संचालन प्रभावित हुआ तो एक लाख से ज्यादा खाताधारक किसान और बैंक दोनों पर असर पड़ेगा। इसीलिए जिलाधिकारी से कर्मियों की ड्यूटी हटाने के लिए संपर्क किया गया है।