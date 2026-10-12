योगी का बुलडोजर जाति-धर्म देखकर चलता : रामजीलाल सुमन

कासगंज में समाजवादी पार्टी की ओर से गांव अहरौली के आंबेडकर पार्क में सोमवार को दलित चेतना शिविर आयोजित किया गया। इसमें सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद रामजीलाल सुमन ने शिरकत की। उन्होंने आंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 151 स्थानों पर डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी गईं हैं। सरकार अगर सख्त कार्रवाई करती तो मूर्तियां नहीं टूटती। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जाति-धर्म देखकर चलता है। मूर्तियां तोड़ने के मामले में नहीं चलता। भगवान गौतम बुद्ध और आंबेडकर की मूर्तियां को नहीं, बल्कि उनके विचारों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो आंबेडकर के विचारों को खत्म कर दे। सभी वर्गों में इस सरकार के खिलाफ नाराजगी है। 50 सालों तक नागपुर के आरएसएस कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया। इनका तिरंगा यात्रा से कोई लेना-देना नहीं है। कहा कि मजहबी जूनून खत्म हो रहा है। दलितों के लिए बनाई गई 43 प्रतिशत योजनाओं पर धनराशि खर्च नहीं होती। भारत सरकार में 10 लाख पद खाली हैं। आउट सोर्स के माध्यम से भर्तियां हो रही हैं। सरकार किश्तों में आरक्षण को खत्म कर रही है। उत्तर प्रदेश में ठेका पर नौकरियां बांटी जा रहीं है। उन्हाेंने बसपा का नाम लिए बिना तंज कसा कि वर्ष 2007 में एक पार्टी को 30 प्रतिशत से अधिक वोट मिला, लेकिन 2024 के चुनाव में उनका वोट प्रतिशत मात्र 9 प्रतिशत रह गया। वह पार्टी बीजेपी से मिली हुई है। इस दौरान मंच पर पूर्व सांसद देवेंद्र यादव, पूर्व मंत्री मानपाल सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष विक्रम यादव, राजकुमार यादव, गौरव बघेल, देवप्रकाश देवू्, अरूण राजपूत टिंकू भईया, देवेंद्र लोधी आदि मौजूद रहे। उन्होंने फूलमाला और पगड़ी पहना कर सांसद का स्वागत किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।