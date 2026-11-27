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बैठक की अध्यक्षता किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह ने की। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि कार्यकर्ता कार्ययोजना बनाकर जिम्मेदारियां बांटें और घर-घर जाकर किसानों को बताएं कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने पिछले दस वर्षों में उनके हित में क्या कार्य किए हैं। साथ ही किसानों की मौजूदा समस्याओं की जानकारी जुटाई जाए। प्रभारी मंत्री ने बताया कि प्रत्येक कार्यकर्ता को चुनाव से पहले सौ घरों तक पहुंचने का लक्ष्य दिया गया है। किसानों की समस्याओं को भी चिह्नित किया जाएगा।किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष पूर्णेश मिश्रा ने कहा कि संगठन में किसान मोर्चा की अहम भूमिका है। संचालन जिला उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह बैस ने किया। भाजपा जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा, विनीत चौहान, यशवीर सिंह राजपूत, अनिल लोधी माैजूद रहे। संवाद