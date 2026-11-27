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सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले में पुलिस जांच कर रही है। गांव जखा निवासी कालीचरण (28) पुत्र स्वर्गीय चोखे लाल का शव संदिग्ध हालात में शुक्रवार सुबह चौपारा गांव के रास्ते पर आम के बाग में पेड़ पर लटका मिला।घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर थाने से पुलिस भी आ गई। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के भाई ने बताया कि बृहस्पतिवार की शाम करीब 4:30 बजे युवक घर से गांव में दावत में जाने की बात कहकर निकला था।वह देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो रात भर परिजन उसकी खोज में लगे रहे। सुबह करीब 7 बजे एक ग्रामीण ने उन्हें काॅल करके उसका शव बाग में लटके होने की जानकारी दी। मामले में पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया फंदा लगाकर जान देने का मामला लग रहा है।परिजन ने बताया कि वह रंगाई-पुताई और मजदूरी करके परिवार का गुजर-बसर करता था। परिवार में मां और एक अविवाहित भाई हैं।वर्जनयुवक का शव बाग में लटका मिला था। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। घटना के पीछे का कारण पता नहीं चल सका है। मामले की जांच की जा रही है। -दुर्गेश कुमार मिश्र, सीओ सहावरयुवक ने फंदा लगाकर दी जानगंजडुंडवारा। नगला इमाम बख्श में बृहस्पतिवार रात एक युवक ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। परिजन ने पुलिस को सूचना दिए बिना शुक्रवार सुबह ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया।नगला इमाम बख्श निवासी विक्की (25) पुत्र छोटे ने बृहस्पतिवार रात घर के अंदर फंदा लगाकर जान दे दी। परिजन ने बताया कि युवक शराब पीने का आदी था। कुछ दिन पहले वह अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर घर लाने गया था लेकिन अत्यधिक शराब पीने की आदत के चलते ससुराल वालों ने पत्नी को भेजने से मना कर दिया था। इससे वह परेशान चल रहा था। घर लौटने के बाद बीती रात उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। रात में परिजन ने जब उसका शव फंदे से लटका देखा तो परिवार में कोहराम मच गया। परिजन ने पुलिस को बिना सूचना दिए शुक्रवार सुबह ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। संवाद