{"_id":"6aaa8cc866e62d70db050e96","slug":"video-massive-fire-breaks-out-at-vishal-mega-mart-in-kasganj-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: कासगंज के विशाल मेगा मार्ट में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने पाया लपटों पर काबू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कासगंज के एसबी प्लाजा स्थित विशाल मेगा मार्ट के पिछले हिस्से में बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे आग लग गई। तेजी से उठते काले धुएं से बाजार में अफरा-तफरी मच गई। अब तक नौ दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना है, जिसके बाद आसपास की दुकानों को भी एहतियातन बंद करा दिया गया। डीएम प्रणय सिंह मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जबकि आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। विशाल मेगा मार्ट में आग लगने के बाद आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता रही। मेगा मार्ट के पिछले हिस्से से उठते धुएं को देखते हुए पुलिस ने छिपट्टी गली की बस्ती को एहतियातन खाली करा लिया। लाउडस्पीकर से एलान कर लोगों से घरों से बाहर निकलने की अपील की गई, ताकि कोई धुएं की चपेट में आकर बीमार न पड़े।

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