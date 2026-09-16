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यूपी: कासगंज के विशाल मेगा मार्ट में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर; विकराल हुईं लपटें

Wed, 16 Sep 2026 02:57 PM IST
Dhirendra Singh संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, कासगंज Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 16 Sep 2026 02:57 PM IST
सार

कासगंज के एसबी प्लाजा स्थित विशाल मेगा मार्ट के पिछले हिस्से में बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे आग लग गई। तेजी से उठते काले धुएं से बाजार में अफरा-तफरी मच गई।

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Massive Fire Breaks Out at Vishal Mega Mart in Kasganj
विशाल मेगा मार्ट में लगी भीषण आग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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कासगंज के एसबी प्लाजा स्थित विशाल मेगा मार्ट के पिछले हिस्से में बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे आग लग गई। तेजी से उठते काले धुएं से बाजार में अफरा-तफरी मच गई। अब तक नौ दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना है, जिसके बाद आसपास की दुकानों को भी एहतियातन बंद करा दिया गया। डीएम प्रणय सिंह मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जबकि आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं।
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