यूपी: कासगंज के विशाल मेगा मार्ट में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर; विकराल हुईं लपटें

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कासगंज के एसबी प्लाजा स्थित विशाल मेगा मार्ट के पिछले हिस्से में बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे आग लग गई। तेजी से उठते काले धुएं से बाजार में अफरा-तफरी मच गई। अब तक नौ दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की सूचना है, जिसके बाद आसपास की दुकानों को भी एहतियातन बंद करा दिया गया। डीएम प्रणय सिंह मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं, जबकि आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं।