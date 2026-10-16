कानपुर में इंडियन ऑयल के टैंकर से कुचलकर महिला की मौत

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पनकी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार इंडियन ऑयल के टैंकर ने एक महिला को कुचल दिया। इस हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है और मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है।

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