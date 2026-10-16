कानपुर हादसा: वीआईपी रोड पर बेकाबू ब्रेजा का कहर, टक्कर से 20 मीटर तक घिसटने से अधेड़ की मौत, चालक की तलाश

कानपुर हादसा: वीआईपी रोड पर बेकाबू ब्रेजा का कहर, टक्कर से 20 मीटर तक घिसटने से अधेड़ की मौत, चालक की तलाश
Kanpur News: वीआईपी रोड पर शुक्रवार को तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने सड़क पार कर रहे 50 वर्षीय व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि पीड़ित करीब 20 मीटर तक सड़क पर घिसटता चला गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई।
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कानपुर में वीआईपी रोड पर शुक्रवार को बेकाबू तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने सड़क पार कर रहे 50 वर्षीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि व्यक्ति करीब 20 मीटर तक घिसटता चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, खून से लथपथ व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन तब तक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ब्रेजा कार तेज रफ्तार में थी। सड़क पार कर रहे व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद वह करीब 20 मीटर तक घिसटता चला गया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति खून से लथपथ सड़क पर पड़ा रहा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की भयावहता देखकर आसपास मौजूद लोग सहम गए। व्यस्त वीआईपी रोड पर हुए इस हादसे ने तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जांच के बाद ही स्थिति हो सकेगी स्पष्ट
कार की रफ्तार कितनी थी और किन परिस्थितियों में चालक का नियंत्रण बिगड़ा, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हादसे के वक्त कार कौन चला रहा था, यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है। मृतक की पहचान और दुर्घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी भी सामने नहीं आई है। हादसे में शामिल ब्रेजा कार शहनाज परवीन के नाम पर दर्ज बताई जा रही है। कार जाजमऊ के केडीए निवासी की बताई गई है। दुर्घटना के कारणों और कार चालक की भूमिका के बारे में पुलिस की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।