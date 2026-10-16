कानपुर हादसा: वीआईपी रोड पर बेकाबू ब्रेजा का कहर, टक्कर से 20 मीटर तक घिसटने से अधेड़ की मौत, चालक की तलाश

कानपुर में वीआईपी रोड पर शुक्रवार को बेकाबू तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने सड़क पार कर रहे 50 वर्षीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि व्यक्ति करीब 20 मीटर तक घिसटता चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, खून से लथपथ व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरातफरी मच गई। लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन तब तक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी।

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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ब्रेजा कार तेज रफ्तार में थी। सड़क पार कर रहे व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद वह करीब 20 मीटर तक घिसटता चला गया। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति खून से लथपथ सड़क पर पड़ा रहा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की भयावहता देखकर आसपास मौजूद लोग सहम गए। व्यस्त वीआईपी रोड पर हुए इस हादसे ने तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।