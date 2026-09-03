{"_id":"6a9989f4ed105ded6e05a82d","slug":"video-tree-falls-during-rain-traffic-disrupted-in-jajmau-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: जाजमऊ में बारिश के दौरान पेड़ गिरा, स्कूटी सवार घायल, यातायात प्रभावित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जाजमऊ थानाक्षेत्र के ताड़बगिया में गुरुवार सुबह बारिश के दौरान अचानक एक पेड़ सड़क पर गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से वहां से गुजर रहा स्कूटी सवार शुभम घायल हो गया। वहीं, दो पान की गुमटियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। पेड़ सड़क पर गिरने से कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गुरुवार सुबह बारिश के बीच अचानक पेड़ भरभराकर सड़क पर गिर पड़ा। इसी दौरान वहां से स्कूटी लेकर गुजर रहा शुभम पेड़ की चपेट में आ गया, जिससे उसे चोट लग गई।

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