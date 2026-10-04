कानपुर में महिला की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष का रो-रोकर बुरा हाल

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चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत परदेवनपुरवा लालबंगला में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुरालीजनों का दावा है कि तीन दिन से तेज बुखार के इलाज के दौरान उनकी मौत हुई, जबकि मायके वालों ने पति के अवैध संबंधों, दहेज प्रताड़ना, भूखा रखकर तड़पाने और बीमारी में सही इलाज न कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

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