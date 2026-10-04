कानपुर मौसम अपडेट: तय समय से दो दिन पहले ही लौटा मानसून, इस बार जाड़े में सामान्य से कम पड़ेगी ठंड, पढ़ें अलर्ट

कानपुर मौसम अपडेट: तय समय से दो दिन पहले ही लौटा मानसून, इस बार जाड़े में सामान्य से कम पड़ेगी ठंड, पढ़ें अलर्ट
Weather News: कानपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश से मानसून की शनिवार को आधिकारिक विदाई हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस संबंध में औपचारिक घोषणा कर दी है। इस वर्ष मानसून की वापसी की संभावित तिथि पांच अक्टूबर थी, लेकिन यह दो दिन पहले यानी तीन अक्टूबर को ही लौट गया।
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कानपुर में मानसून शनिवार को वापस हो गया है। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र ने घोषणा कर दी है। इस बार मानसून के लौटने की अनुमानित तिथि पांच अक्तूबर थी, लेकिन दो दिन पहले ही मानसून वापस हो गया। इसके साथ ही शरद ऋतु की आहट तेज हो गई है।
प्रदेश के एकीकृत मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रभारी वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह का कहना है कि तीन अक्तूबर को सामान्य तिथि से दो दिन पूर्व ही प्रदेश के शेष भाग से मानसून वापस लौट गया। इस प्रकार प्रदेश में मानसून की कुल अवधि 95 दिन रही।
इस बार जाड़े में सामान्य से कम पड़ेगी ठंड
कानपुर नगर, बांदा, चित्रकूट, कन्नौज, हमीरपुर, महोबा में सामान्य से अत्यधिक वर्षा दर्ज की गई। वहीं कानपुर देहात सामान्य से कम वर्षा हुई है। वहीं, इस बार सर्दियों में सामान्य से कम ठंड पड़ने का अनुमान है। जाड़े के मौसम में अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान सामान्य से अधिक रहेंगे।
तापमान सामान्य से नीचे नहीं रहेगा
मौसम विभाग ने यह अनुमान जारी किया है। मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह का कहना है कि जाड़े के दिनों में तापमान सामान्य से नीचे नहीं जाएगा। तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। इसकी वजह से ठंड इस साल हल्की रहने के आसार हैं। उन्होंने बताया कि मानसून के लौटने के संकेत मिलने लगे हैं।