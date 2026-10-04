कानपुर मौसम अपडेट: तय समय से दो दिन पहले ही लौटा मानसून, इस बार जाड़े में सामान्य से कम पड़ेगी ठंड, पढ़ें अलर्ट

कानपुर में मानसून शनिवार को वापस हो गया है। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र ने घोषणा कर दी है। इस बार मानसून के लौटने की अनुमानित तिथि पांच अक्तूबर थी, लेकिन दो दिन पहले ही मानसून वापस हो गया। इसके साथ ही शरद ऋतु की आहट तेज हो गई है।

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प्रदेश के एकीकृत मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रभारी वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह का कहना है कि तीन अक्तूबर को सामान्य तिथि से दो दिन पूर्व ही प्रदेश के शेष भाग से मानसून वापस लौट गया। इस प्रकार प्रदेश में मानसून की कुल अवधि 95 दिन रही।