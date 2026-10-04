कानपुर नगर निगम: स्थगित कार्यकारिणी बैठक कल, छह नए सदस्यों की शपथ, 15 प्रस्तावों पर चर्चा, दो दिन चलेगा सदन
Kanpur News: नगर निगम कार्यकारिणी की एक अक्तूबर को स्थगित हुई महत्वपूर्ण बैठक अब सोमवार दोपहर दो बजे से आयोजित की जाएगी। महापौर प्रमिला पांडेय की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सर्वसम्मति से चुने गए छह नए कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा।
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कानपुर नगर निगम कार्यकारिणी की एक अक्तूबर को स्थगित की गई बैठक सोमवार दोपहर 2 बजे से होगी। इसमें सर्वसम्मति से चुने गए छह कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलाने के साथ ही 15 सड़क, पार्क व चौराहों के नामकरण के होने वाले प्रस्तावों पर चर्चा होगी। महापौर प्रमिला पांडेय ने बताया कि इस बार दो दिन तक सदन चलेगा जिसमें शहर की समस्याओं को लेकर बात होंगी। हर पार्षद को बोलने का मौका दिया जाएगा।