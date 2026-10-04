कानपुर: डिजिटल डीएल की राह का रोड़ा, 300 से अधिक आवेदन लटके, दो महीने से अप्रूवल ठप, चक्कर काट रहे लाइसेंसधारक

केस एक- अगस्त से अटका है अप्रूवल

देवी सहाय नगर के रहने वाले दीपक कनौजिया ने अगस्त माह में ड्राइविंग लाइसेंस को ऑनलाइन करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ सभी जरूरी कागजातों को कार्यालय में जमा किया था लेकिन अभी तक मुख्यालय से अप्रूवल नहीं मिल सका है।

केस दो- नहीं बन पा रहा नया लाइसेंस

गोविन्द नगर निवासी रोहित खन्ना के लाइसेंस की समय सीमा जून में समाप्त हो गई थी। दोबारा बनवाने के लिए मैनुअल लाइसेंस को ऑनलाइन फीड कराने के लिए अगस्त माह में आवेदन किया था। अभी तक अप्रूवल न मिलने से नया लाइसेंस नहीं बन सका है।