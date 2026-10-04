कानपुर महायोजना-2031: विकास कार्यों से बदलेगी 80 राजस्व गांवों की तस्वीर, पांच तहसीलों में सर्वे-सत्यापन शुरू

कानपुर में महायोजना -2031 के तहत केडीए के विकास कार्यों से 80 राजस्व गांवों की तस्वीर बदलेगी। शनिवार को विकास प्राधिकरण ने इन गांवों के करीब 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए बैठक की। मास्टर प्लान-2031 की तैयारी के लिए पहली बार हुई बैठक में जिला प्रशासन, केस्को, पुलिस, अग्निशमन, फायर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

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केडीए उपाध्यक्ष ने सभी विभागों से इन गांवों में उपलब्ध सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से जमीन की जरूरत आदि की जानकारी मांगी। इसे जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इन 80 गांवों को पिछले साल केडीए ने शामिल कर लिया था। कानपुर नगर और देहात जिले की पांच तहसीलों के इन राजस्व गांव में टाउन प्लानिंग, जीआईएस और कंसलटेंट एजेंसी वीके सुप्रीम के तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने फील्ड सर्वे और ग्राउंड सत्यापन शुरू कर दिया है।