कानपुर कारोबारी हत्याकांड: नोटिस पर अवनीश दीक्षित का जवाब- 'मैं बीमार हूं', आरोपी बोले- खेतों में सोते थे

कानपुर में कारोबारी अमित गुप्ता की पीटकर हत्या के मामले में जेल भेजे गए हिस्ट्रीशीटर संजय ढाबा से संबंधों का पता लगाने के लिए पुलिस ने गैंगस्टर अवनीश दीक्षित को नोटिस भेजा। इसके जवाब में अवनीश ने कोरे कागज पर सिर्फ इतना लिखा है कि मैं बीमार हूं...। डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि अवनीश का उक्त जवाब जीडी में तस्करा डालकर दर्जकर लिया गया है। उसे दोबारा नोटिस भेजा जा रहा है।

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काकादेव ओम चौराहे पर पांच सितंबर की रात मामूली बात पर कारोबारी अमित गुप्ता की पीटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर संजय ढाबा, हिस्ट्रीशीटर हितेंद्र श्रीवास्तव उर्फ मोनू नेता, कुशल श्रीवास्तव व अश्वनी यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस ने संजय का हाफ एनकाउंटर किया था जबकि बाकी तीनों आरोपियों ने सरेंडर कर दिया था।