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कानपुर: रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी कर्मी के बंद घर से 13 लाख की चोरी

Shikha Pandey

Updated Mon, 16 Nov 2026 05:46 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 05:46 PM IST







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जाजमऊ मे रिटायर्ड पीडब्ल्यूडी कर्मी के बंद घर का ताला तोड़कर चोरो ने नकदी व जेवरात समेत 13 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने छान बीन की। घटना के समय पीड़ित परिवार जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए गए थे। ... और पढ़ें

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