{"_id":"6ad9fc6af8e3e7ef6c0ba7b2","slug":"video-road-in-disrepair-200-meters-from-ramadevi-intersection-people-getting-injured-after-falling-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: रामादेवी चौराहे से 200 मीटर की दूरी पर टूटी सड़क, गिरकर लोग हो रहे घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: रामादेवी चौराहे से 200 मीटर की दूरी पर टूटी सड़क, गिरकर लोग हो रहे घायल

Shikha Pandey

Updated Thu, 22 Oct 2026 05:37 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 05:37 PM IST







Link Copied



चकेरी के रामादेवी चौराहे से 200 मीटर की दूरी पर त्रिमूर्ति मंदिर के सामने सड़क टूटी हुई है। जिस कारण गड्ढों में फंसकर लोग गिरकर घायल होते हैं। बावजूद इसके सड़क को बनवाया नहीं जा रहा है। ... और पढ़ें

विज्ञापन