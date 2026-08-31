{"_id":"6a9527718264e895f4015a4a","slug":"video-rainwater-from-panki-power-plant-floods-ratanpur-village-residents-face-severe-waterlogging-2026-08-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पनकी पावर प्लांट का पानी बना आफत, रतनपुर गांव में भीषण जलभराव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पनकी क्षेत्र के रतनपुर गांव में पनकी पावर हाउस प्लांट से निकलने वाला बरसाती पानी ग्रामीणों के लिए आफत बन गया है। बारिश के बाद पूरे गांव में भीषण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। कई घरों में पानी घुस गया, जबकि गांव के आने-जाने वाले रास्ते भी पानी में डूब गए। जलभराव के कारण ग्रामीणों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है।

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