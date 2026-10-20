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कानपुर के कृष्णा नगर में पारंपरिक मेले की तैयारियां शुरू, चहल-पहल के साथ सजने लगीं दुकानें

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 20 Oct 2026 05:33 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 05:33 PM IST







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कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णा नगर में वर्षों से पारंपरिक रूप से लगने वाले मेले की तैयारियां मंगलवार सुबह से ही शुरू हो गई हैं। मेले के आयोजन को लेकर क्षेत्र में चहल-पहल बढ़ गई है और कई दुकानें भी सजनी शुरू हो गई हैं। ... और पढ़ें

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