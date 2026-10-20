फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Preparations for the traditional fair in Krishna Nagar Kanpur are underway

कानपुर के कृष्णा नगर में पारंपरिक मेले की तैयारियां शुरू, चहल-पहल के साथ सजने लगीं दुकानें

Tue, 20 Oct 2026 05:33 PM IST
Himanshu Awasthi
Himanshu Awasthi Himanshu Awasthi
Updated Tue, 20 Oct 2026 05:33 PM IST
Preparations for the traditional fair in Krishna Nagar Kanpur are underway
कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कृष्णा नगर में वर्षों से पारंपरिक रूप से लगने वाले मेले की तैयारियां मंगलवार सुबह से ही शुरू हो गई हैं। मेले के आयोजन को लेकर क्षेत्र में चहल-पहल बढ़ गई है और कई दुकानें भी सजनी शुरू हो गई हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

हांसी की बेटी हर्षा यादव बनीं एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, IAS बनने का है लक्ष्य

Harsha Yadav, a daughter of Hansi, becomes an Excise and Taxation Officer; aims to become an IAS officer.
Hisar
20 Oct 2026

बहराइच: पुलिस और अपराधियों में दो जगह मुठभेड़, लखीमपुर के दो हिस्ट्रीशीटरों के पैर में लगी गोली

बहराइच: पुलिस और अपराधियों में दो जगह मुठभेड़, लखीमपुर के दो हिस्ट्रीशीटरों के पैर में लगी गोली
Bahraich
20 Oct 2026

गाजियाबाद: दशहरे पर महाराणा मंदिर में हुआ शस्त्र पूजन

Ghaziabad Shastra Pujan held at Maharana Temple on Dussehra
Ghaziabad
20 Oct 2026

फतेहाबाद में वाटर कैनन से भीड़ नियंत्रण का अभ्यास, मॉक ड्रिल में परखी पुलिस की मुस्तैदी

Crowd control exercise using water cannons in Fatehabad; police preparedness tested during mock drill
Fatehabad
20 Oct 2026

बहादुरगढ़ में स्वतंत्रता सेनानी चौधरी हजारीलाल के नाम पर सड़क का नामकरण, मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने किया लोकार्पण

Road in Bahadurgarh named after freedom fighter Chaudhary Hazari Lal; inaugurated by Minister Dr. Arvind Sharma
Jhajjar/Bahadurgarh
20 Oct 2026
विज्ञापन

पराली से बनेंगे घरेलू उत्पाद, खेतों में जलाने की बजाय घर सजाएंगे

Crop residue will be turned into household products—instead of being burned in the fields, it will be used to decorate homes
Hisar
20 Oct 2026

कांगड़ा: पतलीकूहल में कबाड़ के ढेर में भड़की आग, लाखों का नुकसान

patlikuhal scrap fire losses kullu himachal pradesh
Kullu
20 Oct 2026
विज्ञापन

तरनतारन पहुंचे सचिन पायलट और परगट सिंह, हत्या पीड़ित परिवारों से मिलकर जताया दुख

Sachin Pilot and Pargat Singh arrived in Tarn Taran and expressed their condolences after meeting the families of murder victims.
Chandigarh-Punjab
20 Oct 2026

वीडियो: चंपावत के मल्लीहाट में रामलीला का भव्य मंचन, राम-सीता संवाद और दशरथ के पुत्र वियोग ने छुआ दर्शकों का दिल

Grand Ramlila staged in Mallihat, Champawat
Champawat
20 Oct 2026

वीडियो: भीमताल में राम नवमी पर डांडिया महोत्सव, महिलाओं ने कुमाऊंनी परिधान में डांडिया नृत्य पर लगाए ठुमके

Dandiya Festival on Ram Navami in Bhimtal
Nainital
20 Oct 2026

सोनीपत में साइबर ठगी से बचाव के लिए आमजन को किया जागरूक

Public in Sonipat made aware about how to protect themselves from cyber fraud
Sonipat
20 Oct 2026

फतेहाबाद में त्योहारों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, खाद्य पदार्थों के 10 सैंपल लिए

Food Safety Department takes action in Fatehabad during the festive season; collects 10 samples of food items.
Fatehabad
20 Oct 2026

पानीपत में शस्त्र पूजन और पथ संचलन में बच्चों और युवाओं में दिखा भारी उत्साह

Great enthusiasm seen among children and youth during 'Shastra Pujan' (worship of weapons) and 'Path Sanchalan' (march-past) in Panipat.
Panipat
20 Oct 2026

हिसार में छात्राओं को सिखाई गईं आत्मरक्षा की तकनीकें, दुपट्टा भी बना ढाल

In Hisar, female students were taught self-defense techniques—even a *dupatta* was used as a shield.
Hisar
20 Oct 2026

अयोध्या: दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन, जीआईसी ग्राउंड से निकलेगी भव्य शोभायात्रा, 250 मूर्तियां होंगी विसर्जित

अयोध्या: दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन, जीआईसी ग्राउंड से निकलेगी भव्य शोभायात्रा, 250 मूर्तियां होंगी विसर्जित
Lucknow
20 Oct 2026

हांसी के गांव आंचल में पहली बार होगा रावण दहन, 51 फुट ऊंचा पुतला आकर्षण का केंद्र

For the first time, the burning of Ravana effigies will take place in the village of Anchal in Hansi; a 51-foot-tall effigy will be the center of attraction.
Hisar
20 Oct 2026

गाजियाबाद: बोरी में मिली कंकाल की खोपड़ी, सड़क किनारे कुत्तों ने नोचा; इलाके में हड़कंप

Ghaziabad Skeletal skull found in sack
Ghaziabad
20 Oct 2026

लखनऊ: विजयादशमी पर गोमती नगर में निकली भव्य शोभायात्रा, लगे जयश्री राम के जयकारे

लखनऊ: विजयादशमी पर गोमती नगर में निकली भव्य शोभायात्रा, लगे जयश्री राम के जयकारे
Lucknow
20 Oct 2026

लखनऊ: महाष्टमी की भव्य पूजा संपन्न, बच्चों और महिलाओं ने दिखाया जबरदस्त उत्साह

लखनऊ: महाष्टमी की भव्य पूजा संपन्न, बच्चों और महिलाओं ने दिखाया जबरदस्त उत्साह
Lucknow
20 Oct 2026

दिवाली से पहले हांसी में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच: फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी, सैंपल भरे गए

Food Safety Department conducts raids at three major shops in Hansi; collects samples of sweets and milk.
Hisar
20 Oct 2026

कानपुर: गरबा के साथ कन्या भोज में स्टील के बर्तन अपनाकर दिया पर्यावरण का संदेश

Kanpur Environmental message conveyed by using steel utensils during Kanya Bhoj alongside Garba celebrations
Kanpur
20 Oct 2026

फतेहाबाद में पेड़ से टकराई बाइक, पूर्व विधायक के चालक प्रदीप की मौत

Bike crashes into a tree in Fatehabad; Pradeep, a former MLA’s driver, dies
Fatehabad
20 Oct 2026

हिमाचल में इस साल होंगी स्कूलों की तीन राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं, धर्मपुर को मिल सकती है मेजबानी

himachal school national sports competitions dharampur hosting
Mandi
20 Oct 2026

उदयपुर पहुंचीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी: बाल सुधार गृह का किया निरीक्षण; राहुल गांधी पर साधा निशाना

Deputy CM Diya Kumari arrived in Udaipur, inspected a juvenile correction home
Rajasthan
20 Oct 2026

कुल्लू दशहरा के लिए रवाना हुई माता हिडिम्बा, इनके बिना शुरू नहीं होता उत्सव

mata-hidimba-leaves-manali-for-kullu-dussehra-tradition
Kullu
20 Oct 2026

मानसा के डीसी के गनमैन ने परिवार को गोली मार किया सुसाइड, बेटे की माैत

Firing in Mansa DC gunman son two injured
Chandigarh-Punjab
20 Oct 2026

चंडीगढ़ के कैक्टस पार्क में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शस्त्र पूजन कार्यक्रम

Rashtriya Swayamsevak Sangh’s Shastra Pujan (weapon worship) event at the Cactus Park in Chandigarh
Chandigarh-Punjab
20 Oct 2026

रतलाम: कालिका माता मंदिर में तलवारों के साथ गरबा, आज 51 फीट के रावण का दहन, प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारी

Ratlam: Sword Garba Marks Navratri Finale as 51-Foot Ravana Burning and Idol Immersion Begin Tuesday
Madhya Pradesh
20 Oct 2026

कांगड़ा: 'कुथू ते आया मेरा रुणझुणुआ' पर झूमा धर्मशाला, दशहरा मेले की स्टार नाइट में हिमाचली गीतों की धूम

dharamshala state level dussehra mela star night himachali songs
Kangra
20 Oct 2026

पहाड़ दरका तो सड़क पर खुद लग जाएंगे बैरिकेड, हमीरपुर के छात्र ने बनाया ‘स्लोप सेंटिनल एआई’ मॉडल

hamirpur student slope sentinel ai landslide safety model
Hamirpur (Himachal)
20 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed