{"_id":"6aba48a01a8a9ba6440ac155","slug":"video-pandu-river-water-level-rises-waterlogging-in-meharban-singh-purwa-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"पांडु नदी का जलस्तर बढ़ा: मेहरबान सिंह पुरवा में जलभराव, पूर्व सांसद सुखराम सिंह ने ट्रैक्टर से किया निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पांडु नदी का जलस्तर बढ़ा: मेहरबान सिंह पुरवा में जलभराव, पूर्व सांसद सुखराम सिंह ने ट्रैक्टर से किया निरीक्षण

Shikha Pandey

Updated Mon, 28 Sep 2026 04:29 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 04:29 PM IST







Link Copied



पांडु नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रही है। मेहरबान सिंह पुरवा के लोग जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। पूर्व सांसद सुखराम सिंह यादव क्षेत्र का निरीक्षण करने खुद ट्रैक्टर चला कर पहुंचे और उसके बाद जिलाधिकारी से बात की। इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित है। ... और पढ़ें

विज्ञापन