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कानपुर: पांडु नदी का पानी बढ़ा, पिपोरी बिहारी पुरवा में डूबे कई घर; बचाव में उतरी एसडीआरएफ

कानपुर ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 05:11 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 05:11 PM IST







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पांडु नदी का जलस्तर बढ़ने से पिपोरी बिहारी पुरवा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी का पानी गांव में पहुंचने से कई घर डूब गए हैं। अचानक बढ़े जलस्तर से ग्रामीणों में दहशत है और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे हैं। ... और पढ़ें

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