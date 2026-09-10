{"_id":"6aa276b706d78c817000a01b","slug":"video-news-impact-cracked-lane-on-mandhana-ganga-barrage-road-repaired-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: मंधना गंगा बैराज मार्ग पर सड़क की दरार वाली जगह डलवाई बजरी-गिट्टी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना गंगा बैराज मार्ग पर हाईवे की लेन में आई दरार की खबर प्रकाशित होने के बाद जिम्मेदारों ने मरम्मत का काम शुरू करा दिया है। यश कोठारी चौराहे से ब्लू वर्ल्ड तिराहे की ओर जाने वाली हाईवे की लेन करीब 10 मीटर तक चटक गई थी। अमर उजाला ने दो सितंबर को हाईवे की लेन में आई दरार की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

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