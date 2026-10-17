कानपुर में नौबस्ता हमीरपुर रोड पर बड़ी चोरी, लगभग ढाई लाख रुपये का माल साफ

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कानपुर के नौबस्ता हमीरपुर रोड स्थित श्री राधे ट्रेडर्स सेनेटरी एंड हार्डवेयर और राधे मोटर्स ई-रिक्शा के शोरूम में चोरों ने लगभग ढाई लाख रुपये की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस बड़ी चोरी की जानकारी प्रतिष्ठान के संचालक राज किशोर ने दी है। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन और चोरों की तलाश में जुट गई है।

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