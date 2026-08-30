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कानपुर में थम नहीं रहा जमीन धंसने का सिलसिला, नौगंवा गौतम में बना 15 फीट गहरा गड्ढा

कानपुर ब्यूरो

Updated Sun, 30 Aug 2026 11:40 AM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 11:40 AM IST







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महाराजपुर थाना क्षेत्र के पुरवामीर गांव में यशी (18) की मौत के गम और दहशत के बीच अब नौगंवा गौतम गांव से जमीन धंसने की एक और घटना सामने आई है। इसके अलावा सिकटिया गांव में भी भू-धंसान से गड्ढा बन चुका है। ... और पढ़ें

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