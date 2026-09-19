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कानपुर: घाटमपुर की सड़कों पर युवाओं का प्रदर्शन, यूजीसी के विरोध में निकाला जुलूस

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 19 Sep 2026 12:00 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 12:00 PM IST







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कानपुर के घाटमपुर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विरोध में युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे युवाओं ने उग्र जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और तहसील पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ... और पढ़ें

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