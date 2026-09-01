{"_id":"6a9713a4094a020a660f2895","slug":"video-kanpur-youth-jumps-into-drain-to-end-his-life-police-save-him-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: जान देने के लिए नाले में कूदा युवक, पुलिस ने बचाई जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रमईपुर में एक युवक ने जान देने के लिए नाले में छलांग लगा दी। वह पुलिया में फंसकर मदद के लिए चिल्लाने लगा। मौके पर पहुंचे सिपाहियों ने अपनी बेल्ट और एक महिला के दुपट्टे से रस्सी बनाई। करीब 20-30 मिनट के भीतर उन्होंने युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। युवक को तुरंत अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार, युवक अपनी ससुराल आया था और लौटते समय नाले में कूद गया। बाहर निकलने पर युवक ने अपना नाम राहुल गुप्ता निवासी रावतपुर बताया। बिधनू पुलिस ने बताया कि आयुष पारिवारिक विवाद के कारण मानसिक तनाव में था। हेड कांस्टेबल गौरव सिंह, कांस्टेबल अवतार सिंह और कांस्टेबल सिराज ने युवक को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके परिजन भी अस्पताल पहुंच गए हैं।

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