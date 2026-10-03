कानपुर: गोविंद नगर सीटीआई शनि मंदिर पर महिलाओं ने की जितिया पूजा

{"_id":"6ac0c4afea1756d0e404c146","slug":"video-no-one-can-match-the-friendship-of-sudama-he-took-upon-himself-the-poverty-that-was-meant-for-krishna-acharya-yogesh-upadhyay-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"सुदामा जैसी दोस्ती कोई नहीं कर सकता, कृष्ण के हिस्से की गरीबी अपने हिस्से में ले ली : आचार्य योगेश उपाध्याय","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}