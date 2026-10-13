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कानपुर: बिठूर नगर पंचायत उपचुनाव में नेत्र दिव्यांग ने मतदान कर निभाई लोकतांत्रिक जिम्मेदारी

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 13 Oct 2026 03:05 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 03:05 PM IST







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बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चल रहे मतदान में मत देने रामधाम आश्रम में रहने वाले नेत्रहीन गंगादास, राजेंद्र दास और विकलांग लाल दास पहुंचे। इन दिव्यांगों ने मतदान करके लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाई। पुरोहित कालीचरण दीक्षित दोनों नेत्र दिव्यांगों को मतदान स्थल तक लेकर पहुंचे। ... और पढ़ें

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