कानपुर: रूपम चौराहे पर हिस्ट्रीशीटर और कैफे संचालक के बीच चौराहे पर जमकर मारपीट

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कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र स्थित रूपम चौराहे पर बृहस्पतिवार देर रात ऐबी कैफे के पास कैफे संचालक और एक हिस्ट्रीशीटर के बीच जमकर मारपीट और हंगामा हुआ। पुलिस की मौजूदगी में भी दोनों पक्ष आपस में भिड़ते और गालीगलौज करते रहे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। शुक्रवार सुबह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चमनगंज पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

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