कानपुर: रूपम चौराहे पर हंगामा और बवाल, हिस्ट्रीशीटर और कैफे संचालक भिड़े, जमकर गालीगलौज और मारपीट, जांच शुरू

कानपुर में चमनगंज थाना क्षेत्र के रूपम चौराहे पर बृहस्पतिवार देर रात ऐबी कैफे के पास हिस्ट्रीशीटर और कैफे संचालक समेत दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्ष बीच सड़क एक-दूसरे से भिड़ते रहे और गालीगलौज करते रहे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कराने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में भी काफी देर तक हंगामा और मारपीट होती रही।

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घटना का वीडियो शुक्रवार सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि रूपम चौराहा स्थित ऐबी कैफे के पास देर रात किसी बात को लेकर कैफे संचालक इमरान और क्षेत्र निवासी हिस्ट्रीशीटर लारेब के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। आरोप है कि लारेब के साथ करीब आधा दर्जन लोग थे। कहासुनी के बाद मामला गालीगलौज और मारपीट तक पहुंच गया।