कानपुर: अमेरिकी कंपनी के नाम पर ठगी, पांच लाख ऐंठकर बंद किया खाता, रुपये मांगने पर धमकाया, रिपोर्ट दर्ज

अमेरिका की स्टार एलायंस कंपनी का हिस्सा बताकर स्टार लिंक फाइनेंस में निवेश के नाम पर करीब पांच लाख रुपये ठगने का आरोप लगा है। तिलक नगर निवासी अनुराग सिंह की दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, औरैया के दिबियापुर के इंद्रानगर निवासी राहुल गुप्ता ने खुद को कंपनी का निदेशक बताया और अधिक ब्याज व आकर्षक रिटर्न का झांसा देकर अलग-अलग खातों में रकम जमा कराई।

विज्ञापन



निवेश की अवधि पूरी होने से पहले खाता बंद कर दिया गया। रकम वापस मांगने पर कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई। कोहना पुलिस ने एक अक्तूबर की देर रात राहुल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है। पीड़ित की दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, 21 मई 2025 को राहुल ने मोबाइल फोन से अनुराग से संपर्क किया था।