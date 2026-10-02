IIT कानपुर का शोध: हवा के दबाव में खुद घूमता है बैडमिंटन शटल, एयरोडायनामिक्स से खुला राज, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

बैडमिंटन कोर्ट पर तेजी से उड़ने वाला शटल कॉक हवा में अपनी दिशा और स्थिरता कैसे बनाए रखता है। इसका जवाब अब एयरोडायनामिक्स अध्ययन के जरिये सामने आया है। आईआईटी कानपुर के एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. संजय मित्तल और बीटेक-एमटेक छात्र मुकुल कुमार कंसारा ने बैडमिंटन शटल कॉक में होने वाले ऑटोरेशन (हवा में खुद घूमना) और उसके एयरोडायनामिक प्रभावों का अध्ययन किया है।

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शोध में सामने आया कि शटल का हवा में खुद घूमना (ऑटोरोटेशन) उसकी उड़ान को स्थिर रखने के साथ ही उस पर पड़ने वाले वायुदाब और उसकी संरचना में होने वाले बदलाव को प्रभावित करता है। अब इस अध्ययन की मदद से भविष्य में ऐसी शटल कॉक तैयार होगी, जो अधिक प्रहार और हवा के दबाव में अपनी स्थिरता बनाए रखे। इससे खेल के रोमांच को और बढ़ाया जा सकेगा।