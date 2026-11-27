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कानपुर: भाजपा नेता रमेश यादव के खिलाफ ग्रामीण ने जारी किया वीडियो, कहा- फर्जी है 32 लाख की लूट

Shikha Pandey

Updated Fri, 27 Nov 2026 08:22 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 08:22 PM IST







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भाजपा नेता रमेश यादव के खिलाफ उनके ही गांव के ग्रामीण ने वीडियो जारी किया है। ग्रामीण ने 32 लाख की लूट को फर्जी बताया। पुलिस ने ग्रामीण को पूछताछ के लिए बुलाया है। ... और पढ़ें

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