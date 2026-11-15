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कानपुर: गंगा तट पर गूंजे वैदिक मंत्रोच्चार: परमट कालीघाट पर हुआ श्री गणेश-लक्ष्मी का पूजन

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 15 Nov 2026 03:38 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 03:38 PM IST







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कानपुर के परमट कालीघाट पर अमर उजाला श्री ओमर वैश्य युवा परिवार की ओर से भू-विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन-अर्चन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने अनुष्ठान में भाग लिया। ... और पढ़ें

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